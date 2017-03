Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizi yeniden rayına koymak için adım atmamız gerekiyor

2017-03-30 16:52 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson'la bir araya geldi. ABD'li mevkidaşıyla ortak açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Geçmiş yönetimin FETÖ ve PYD'ye destek verdiğini gördük. Bu Türk halkının ABD'ye yönelik bakışını olumsuz yönde etkiledi. ABD ile ilişkilerimizi yeniden rayına koymak için adım atmamız gerekiyor." dedi.

Fotoğraf: DHAABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın uçağı dün gece saatlerinde Ankara'ya indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek olan Tillerson, programında olmamasına rağmen sürpriz bir şekilde Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi. Görüşmede, Irak ve Suriye'nin yanı sıra FETÖ ile mücadele ve Gülen'in iadesine ilişkin beklenen adımlar konuşuldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye ve Irak'ta başta DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürme kararlılığının vurgulandığı kabulde, bu çerçevede ne gibi ortak adımlar atılabileceği ele alındı.



[Erdoğan ve Tillerson 'terörle mücadele' konusunu ele aldı]

Erdoğan ve Tillerson 'terörle mücadele' konusunu ele aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı Beştepe'de kabul etti.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye ve Irak'ta başta DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürme kararlılığının vurgulandığı kabulde, bu çerçevede ne gibi ortak adımlar atılabileceği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadelede doğru ve meşru aktörlerle çalışmanın önemli olduğuna da dikkati çektiği belirtildi. Bu vesileyle, gerek ikili ilişkilerde, gerekse bölgesel meselelerde iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmenin önemi üzerinde duruldu. Terör örgütü FETÖ'nün ele başının iadesiyle ilgili süreç ve örgüt mensuplarının ABD'deki faaliyetlerinin önlenmesi konularının da ele alındığı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeden önce Başbakan Yıldırım ile bir araya gelen Tillerson'ın görüşmesinde FETÖ, Irak ve Suriye'deki durum ele alınmıştı. Ankara'da kritik görüşme

Kapsamlı görüşme

Tillerson, daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.



Görüşmeye dair resmi Twitter hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'la, Türkiye-ABD ilişkileri ve güncel bölgesel-uluslararası konuları Ankara'da kapsamlı şekilde ele aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla ortak açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

* Geçmiş yönetimin YPG'ye destek verdiğini gördük. Bu durum bizi üzmüştür, ilişkilerimizi etkilemiştir. Bu yeni dönemde daha iyi bir işbirliği bekliyoruz. Bir terör örgütü ile mücadele ederken başka bir terör örgütünü kullanmayı Suriye'nin geleceği içinde bir risk olduğunu söyledik, bugünde kendileriyle paylaştık.

* Biz 68 ülke bir terör örgütü ile başedemiyorsak o zaman kendimizi check etmemiz lazım. Yine geçmiş dönemin izlediği ikircikli politikalardan bir tanesi de FETO'nun Türkiye'ye iadesi konusu. Bugüne kadar elimizdeki tüm belge ve bilgilerimizi kendilerine ilettik. İadesini ve geçici tutuklanmasını talep ettik. Bugün Tillerson'un da söylediği gibi bu deliller titiz bir şekilde incelenecek. Bu konuda somut adımlar bekleniyor.

* Biz ABD ile ilişkilerimizi yeniden rayına koymak için adım atmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte atacağımız adımlarla ikili ilişkilerimizin daha ileri gitmesi için umutluyuz. Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman kendi sorunlarıyla bile başedemediklerini görüyoruz. Tüm bunlar gösteriyor ki Türk-ABD dostluğuna her zamankinden daha çok ihtiyaç var.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson yapıtğı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirme konusundaki taahhütümüzün altını çizdik. Amaclarımızdan bir tanesi DEAŞ'ı yenmek, bölgedeki istikrarsızlığı gidermek ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek" dedi.

Amaçlarımızdan bir tanesi DEAŞ'ın tekrar güçlenmesinin önlenmesi olduğunu ifade eden Tillerson şunları kaydetti:

* Türkiye, DEAŞ'ı Suriye, Türkiye sınırından uzaklaştırdı. Türkiye'nin katkılarını ABD minnetle karşılamaktadır. Bölgede verilen savaşı destekliyoruz, Türkiye'nin terör örgütleriyle olan mücadelesini biliyoruz.

İki mevkidaşın ortak açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu ve Tillerson'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

YPG'ye DESTEK POLİTİKASI SÜRECEK Mİ?

Bugün gerçekleşen görüşmenin odak noktasıydı bu soru. Bu bölgeye güvenli şekilde insanların nasıl dönebileceğini tartıştık. Çok faydalı bir görüş alışverişi oldu. Rakka'nın geleceği hususunda kontrolün yerel yönetimine verilmesini istiyoruz ki kaçmak zorunda kalan halk geri dönebilsin. Daha önce bahsettim. Güzel bir görüşme oldu. Suriye'de güvenliği nasıl sağlayabiliriz konusunda. Bununla ilgili tartışmalarımız devam edecek.

HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ ABD'DE TUTUKLANMASI

Mevlüt Çavuşoğlu: Halkbank genel müdür yardımcısı maalesef ABD'de tutuklanmıştır. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu işi başlatan şu anda görevde olmayan eski savcı Bharara. Bu süreç siyasi bir süre. Bharara'nın FETÖ ile yakından bağları var. Hakimle birlikte Türkiye'de siyasi etkinliklere katılmışlardır. Olayın başladığı ilk günden bu yana ABD'li dostlarımızla bu konuyu görüşüyoruz. Elimizdeki bilgi ve belgeleri paylaşma konusunda hem fikir olduk.

Tillerson: Her türlü çalışmamızı ileri götürmek istiyoruz

Bakan Tillerson'ın açıklamalarından öne çıkan maddeler şöyle:

"ABD Türkiye'deki üslerden operasyonlar yapmaya devam etti. Son aylarda bu arttı. Türkiye'nin koalisyona olan katkılarını minnetle karşılıyoruz. Türkiye'nin yaşadıklarının farkındayız. Bölgede yaşanan çatışmalarda Türkiye'nin her türlü çalışması bizim için çok önemli oldu.



Karşılıklı ticareti artırmak istiyoruz. Her türlü çalışmamızı ileri götürmek istiyoruz."