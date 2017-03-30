Вооруженный инцидент в Шамкире: Двое раненых
2017-03-30 17:08 | www.oxu.az | 3
В Шамкирском районе произошел вооруженный инцидент.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Деллер Дашбулаг.
В результате вооруженного инцидента, подробности которого пока неизвестны, житель района Джавид Ширинов, 1986 года рождения, получил пулевое ранение в ногу.
Огнестрельное ранение также получил житель Шамкирского района Зиреддин Гараев, 1984 года рождения.
Состояние обоих раненых средней тяжести. Они помещены в госпиталь в Гяндже.
Как сообщили в Отделении полиции Шамкирского района, по факту ведется расследование.