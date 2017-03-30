Вооруженный инцидент в Шамкире: Двое раненых

2017-03-30 17:08 | www.oxu.az | 3

В Шамкирском районе произошел вооруженный инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Деллер Дашбулаг.

В результате вооруженного инцидента, подробности которого пока неизвестны, житель района Джавид Ширинов, 1986 года рождения, получил пулевое ранение в ногу.

Огнестрельное ранение также получил житель Шамкирского района Зиреддин Гараев, 1984 года рождения.

Состояние обоих раненых средней тяжести. Они помещены в госпиталь в Гяндже.

Как сообщили в Отделении полиции Шамкирского района, по факту ведется расследование.

A.M.

