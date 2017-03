В Баку пройдет летний фестиваль красок Festival Color Azerbaijan 2017

2017-03-30 16:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Каспийского моря, в пригороде Баку - KHAZAR ISLANDS 1 и 2 июля пройдет фестиваль красок Festival Color Azerbaijan 2017, организованный TS EVENTS - You Only Live Once, компаниями TS и Azsound, сообщает Trend Life.

В рамках фестиваля будет представлена красочная развлекательная программа, конкурсы, вечерняя дискотека и салют.

"Дорогие, друзья! Вас ждет два незабываемых летних дня на острове KHAZAR ISLANDS - Festival Color Azerbaijan 2017. Тонны красочной пудры, тысячи счастливых лиц, развлечения на любой вкус. Будем готовиться к Фестивалю вместе с вами", - говорится в сообщении организаторов.

Программа фестиваля:

OPEN DOOR - (открытие дверей) - 11:00

WATER FIGHT - 14:00

COLOR FEST - (фестиваль красок) - 17:00

AFTER PARTY - (дискотека) - 21:00

FIREWORK - (салют ) - 23:00

COMEDY NIGHT (BEAR HUMOR) - 00:00

BOILER ROOM - (ночной клуб) - 01:00

CINEMA - (кино) - 03:00

Продажа билетов (STAND UP, STANDARD, VIP) начнется с 5 апреля. Билеты можно приобрести в GANJA BISTRO и BOUTON FLOWERS BOUTIQUE



Дресс-код – белый верх.

Телефон для справок: +994(50) 7445557, +994(77) 7445557

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az