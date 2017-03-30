Профессор UNEC удостоен премии ООН (ФОТО)

2017-03-30 16:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Заведующий кафедрой «Финансы и финансовые институты» UNEC, доктор экономических наук, профессор Авез Алекперов решением Совета по общественным премиям Организации Объединенных Наций (ООН) за заслуги в сфере науки и образования удостоен Европейского ордена.

Как говорится в сообщении университета, распространенном в четверг, Алекперов удостоен данной премии за заслуги в осуществляемых в университете новшеств, в повышении рейтинга на международной арене, а также за вклад в деле качественных изменений, проведенных на кафедре «Финансы и финансовые институты».

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. Бренд UNEC зарегистрирован и запатентован 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту.