Тимур Аскеров выступит в премьерном спектакле Мариинского театра

2017-03-30 17:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербурге (Россия) 30 марта – 9 апреля 2017 года пройдет XVII Международный фестиваль балета "Мариинский", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Мариинского театра.

Откроется фестиваль по традиции премьерой, Мариинский театр представляет новую версию "Пахиты". Отметим, что в постановке партию Андреса исполнит Тимур Аскеров, являющийся солистом Мариинского театра.

Как говорится в сообщении на сайте театра, новая версия "Пахиты" - это не реконструкция спектакля ХIХ века, сочиненного в Париже балетмейстером Жозефом Мазилье и шедшего в Петербурге в постановке Мариуса Петипа. Хореограф Юрий Смекалов готовит новый балет по собственному либретто.

Тимур Аскеров - солист Мариинского театра. Родился в Баку (Азербайджан). Окончил Бакинское хореографическое училище в 2008 году. В 2008-2009 годах выступает в труппе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В 2009-2011 годах - в труппе Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Шевченко.

С 2011 года - в труппе Мариинского театра. Лауреат премии "Душа танца" в номинации "Восходящая звезда" (журнал "Балет", 2012 год).

Тимур Аскеров признан лучшим среди мужчин в дуэтной номинации Международного конкурса артистов балета и хореографов, который проходил в Большом театре с 10 по 19 июня 2013 года под председательством Юрия Григоровича.

В его репертуаре: "Жизель" (граф Альберт), "Баядерка" (Солор), "Лебединое озеро" (принц Зигфрид, Pas de trois), "Сон в летнюю ночь" (Оберон), "Щелкунчик" (Принц), "Кармен-сюита" (Хозе), "Легенда о любви" (Фархад) и другие образы.

(Автор: Джани Бабаева )