Пустые угрозы Армении связаны с усилением военной мощи Азербайджана - военный эксперт

2017-03-30 17:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Существующие в Азербайджане самые современные ракетные и артиллерийские системы способны стереть с лица земли все стратегические и военные объекты, расположенные не только на оккупированных азербайджанских территориях, но и в самой Армении, сказал военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов.

Комментируя выступление армянского генерала Аркадия Тер-Тадевосяна, полковник запаса сказал, что армянам свойственны подобные выступления.

« Я так понял, что, как военные, они, поддерживая слова Саргсяна, пытаются их обосновать. Однако в основе этих мнений опять-таки желание запугать нас. В эти дни «карабахский клан» активизировался, а причина заключается в том, чтобы в предвыборной кампании поддержать правящую партию Армении. Еще одна цель тех или иных выступлений на эту тему - получить максимально больше дивидендов в предвыборной кампании. Что касается сказанного Тер-Тадевосяном, то его высказывания построены на лжи и обмане. Он говорит, что во время апрельских событий Азербайджан осуществил наступательную операцию. На самом деле Азербайджан, проведя контрнаступление, пресек провокацию противника. В конце марта - начале апреля армяне несколько активизировались. В апрельских боях Вооруженные силы Азербайджана отбили наступление противника и, проведя контрнаступательную операцию, освободили ряд пунктов, в частности некоторые высоты, чем обеспечили безопасность населенных пунктов, близко расположенных к этим территориям», - сказал эксперт.

По его словам, это была операция, проведенная азербайджанской армией для обеспечения безопасности гражданского населения.

«Это не наступление. Потому что сторона, осуществляющая наступление, проводит определенную подготовку. Не собираюсь давать урок тактики этому «генералу», и тем более учить его тому, какие меры осуществляются во время наступательной операции. Теперь что касается удара, нанесенного по 12 пунктам или другим целям. Почему 12, а не 14-15 и даже не 20?! Об этом умалчивается... Все наши объекты надежно защищены Вооруженными силами Азербайджана. Кроме того, важные объекты защищают Военно-воздушные силы Азербайджана. Все возможные угрозы рассчитаны и учтены и необходимые меры приняты. Поэтому напрашивается вопрос - смогут ли они что-то сделать этим объектам?», - сказал Рамалданов.

Военный эксперт добавил, что руководство Армении только может пустословить, целенаправленно занимаясь тем, чтобы отвлечь внимание армянского общества от главных вопросов.

«Азербайджан все еще мирным путем старается решить этот конфликт. Мы не уступим противнику и пяди своей земли, и уверен, что в случае, если Армения не откажется от своих захватнических намерений, то подобных апрельским боям контрнаступлений, завершившихся победой азербайджанского солдата, будет еще много. До тех пор, пока не будет обеспечена территориальная целостность Азербайджана! Тогда потерь и плачущих армянских матерей будет еще больше. Хочу еще раз сказать, что такие бессмысленные, полные угроз обращения приведут к трагедии армянского народа», - сказал эксперт.

Шаир Рамалданов добавил, что все эти пустые угрозы, озвучиваемые Арменией, связаны с усилением военной мощи Азербайджана.

«Развитие азербайджанской экономики, внутренняя стабильность, успешные работы, проводимые в азербайджанской армии, порождают у противника страх. Мне кажется, что подобного типа пустые угрозы армян связаны еще и с нашей силой, мощью и настойчивостью в освобождении своих земель. Им хорошо известно, что азербайджанская армия в любой момент и на должном уровне способна ответить на провокации противника. Режим Армении, озвучивающий бредовые высказывания о нанесении ударов по 12 пунктам и многим другим нашим целям ракетами «Искандер», отлично понимает, что существующие в Азербайджане самые современные ракетные и артиллерийские системы способны стереть с лица земли все стратегические и военные объекты, расположенные не только на оккупированных азербайджанских территориях, но и в самой Армении», - сказал военный эксперт.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)