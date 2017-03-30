Сотрудничество России и США в сирийском вопросе налаживается – Путин

2017-03-30 17:17 | www.trend.az | 3

Реальное сотрудничество РФ и США в сирийском вопросе налаживается, сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного форума "Арктика — территория диалога", передает РИА Новости.

"Кстати говоря, по некоторым чувствительным направлениям, таким как сотрудничество в Сирии, несмотря ни на какие заявления внешние, все-таки реальное сотрудничество налаживается, углубляется, расширяется. Мы чувствуем заинтересованность наших американских партнеров в развитии этого взаимодействия. Это очень хороший сигнал, мы надеемся, что он распространится и на другие регионы мира", — сказал Путин.