Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние антикоррупционные митинги

2017-03-30 17:29 | www.apa.az | 2

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние митинги протеста в связи с коррупцией.

Об этом сообщил московский корреспондент АПА.





«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам», — сказал Путин, выступая на Арктическом форуме.



«Единственно, что я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны», — сказал президент РФ.

На волне массовых протестов в 2011 году произошли перевороты в целом ряде арабских стран — Тунисе, Египте, Йемене, революция в Королевстве Бахрейн, народные выступления в других государствах региона.

«Мы очень хорошо знаем также, что это был один из побудительных мотивов и поводов государственного переворота на Украине. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа, Украину, мы тоже хорошо знаем», — добавил Путин.