В Азербайджане растет спрос на электронные билеты на морские перевозки (ФОТО)

2017-03-30 17:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Tend/ - В Азербайджане растет интерес пассажиров к покупке электронных билетов на морские перевозки, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", распространенном в четверг.

Согласно сообщению, в январе в режиме онлайн было приобретено 39 билетов, в феврале – 43 билета, а в марте – более 45 билетов, из которых 23 куплены туда и обратно.

"ЗАО запустило систему онлайн продажи билетов в сентябре 2016 года. С тех пор в целом, в онлайн режиме было заказано 209 билетов, большая часть которых (140 билетов) – в оба конца. Большинство приобретающих билеты онлайн являются гражданами Турции. Самым популярным маршрутом является Актау-Алят-Актау. Всего шесть билетов продано на рейс Баку-Туркменбаши", - говорится в информации.

Услуга онлайн покупки билетов реализуется с целью повышения привлекательности международных транспортных маршрутов, проходящих через Азербайджан, упрощения документации грузовых и пассажирских перевозок с использованием современных технологий и повышения оперативности.

Услугой покупки электронных билетов можно воспользоваться по адресу: https://public.acsc.az/online/payment/index/az/

(Автор: Максим Цурков)

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