Уникальные красные бананы (ФОТО)

2017-03-30 17:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Знаете ли вы, что эти всеми любимые плоды – не только желтого цвета? Еще, например, бывают красные бананы. И это только один из сортов, которых насчитывается, помимо привычных нам продолговатых и желтых, около сорока. Некоторые из них даже не похожи на те плоды, которые мы привыкли видеть и чем-то напоминают дыни или небольшие палочки. Красные бананы произрастают в основном на Сейшельских островах. У этих фруктов гораздо более нежная структура, и транспортировку они плохо переносят. Ученые утверждают, что красные бананы должны иметь триумфальное будущее, так как обнаружено много преимуществ их перед другими сортами. Они обладают и более яркими вкусом и ароматом, где чувствуются ноты клубники или малины. Это делает красные бананы особо привлекательными в использовании для всевозможных фруктово-ягодных салатов. Более того, красные бананы очень полезны для здоровья.

Об этом и многом другом - в очередной передаче Рены Байрамгызы "Sağlam Nəsil" ("Здоровое поколение") на Lider TV, сообщили Trend Life в пресс-службе проекта. Передача выходит по субботам в 18:00. Повтор - в 14:00 в воскресенье. Вы можете смотреть спутниковое телевидение Lider TV на следующих частотах: Azerspace 1 46° в.д. Частота (МГц) - 11135, поляризация - H. Скорость поток (SR) - 27500, FEC - 5/6.

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