В Турции решили заблокировать Booking.com

2017-03-30 17:33 | www.oxu.az | 1

Суд в Стамбуле постановил заблокировать онлайн-сервис бронирования отелей Booking.com.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Associated Press.

Суд вынес такое решение в ходе рассмотрения иска, поданного Ассоциацией туристических агентств Турции (TURSAB). Представляющие TURSAB адвокаты утверждают, что сервис нарушает закон о конкуренции на гостиничном рынке страны.

Решение о блокировке в суде назвали «мерой предосторожности» на время судебного процесса, пока рассматривается данное дело. Представитель TURSAB заявил газете Hürriyet Daily News, что брони, ранее сделанные путешественниками через Booking.com на гостиницы в Турции, не будут аннулированы.

В январе сервис Booking.com уже был оштрафован в этой стране на 2,5 миллиона турецких лир (более 685 тысяч долларов) за недобросовестную конкуренцию. Иск также был подан юристами TURSAB.

Н.О.