Женщина потребовала от авиакомпании 200 тысяч долларов за упавший на нее чемодан

2017-03-30 17:42 | www.oxu.az | 1

Пассажирка подала в суд на китайскую авиакомпанию China Eastern Airlines с требованием выплатить ей компенсацию в 200 тысяч долларов за упавший на голову чемодан.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал News.com.au.

С иском в австралийский суд обратилась 37-летняя жительница Сиднея Калисфена Егорова (Kalisfena Egorova). По словам женщины, из-за падения на нее чемодана она получила сотрясения мозга и травму шеи.

После этого Егорова начала страдать от головных болей, депрессии, панических атак, дисморфофобии и других проблем со здоровьем, утверждает истица.

Сам инцидент произошел в марте 2016 года в аэропорту Пекина перед вылетом в Сидней. По словам пассажирки, она сидела на своем месте, когда другой путешественник, пытавшийся поместить тяжелый чемодан на колесиках на багажную полку, нечаянно уронил его прямо на Егорову.

Она обратилась к стюардессам, чтобы ей дали лед, который можно приложить к голове. Однако ни бортпроводницы, ни пассажиры в самолете не говорили на английском языке. В итоге Егоровой все же удалось получить лед.

Н.О.