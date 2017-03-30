Azercell продолжает усиливать свою сеть

2017-03-30 17:49 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Azercell Telecom продолжает удерживать позицию лидера на телекоммуникационном рынке страны как по количеству абонентов, так и по качеству предоставляемых услуг.

Для удобства абонентов, а также постоянного обеспечения качественной связи между ними и их близкими, компания увеличивает число базовых станций. На данный момент Azercell располагает 2796 станциями сети 2G, 2141 станцией сети 3G и 274 станциями сети 4G на территории страны. Кроме того, компания усилила работу 1894 станций. Azercell постоянно совершенствует свою сеть для обеспечения высококачественных услуг своим абонентам и располагает в целом 5211 станциями. Увеличение числа базовых станций означает, что Azercell имеет более надежную и обширную сеть как для голосовых услуг, так и стремительно растущих мобильных данных. В течение последних лет только в Баку Azercell усилила объем своей сети 3G на 77 процентов, а в целом по стране - на 25 процентов.

Стоит отметить, что Azercell располагает первой и самой обширной сетью LTE (4G) как в регионе, так и в стране. Исследования, проведенные министерством связи и высоких технологий, также показали, что сегодня Azercell предлагает самые высокоскоростные мобильные интернет-услуги в стране. На данный момент Azercell усилила на 84,1 процента свою сеть мобильного интернета 4G, и в результате объем использования мобильного интернета среди абонентов Azercell за прошлый год увеличился в 14 раз.

Будучи первой компанией, представившей определенные инновационные концепции в Азербайджане, Azercell впервые в стране представила технологию GSM, GPRS/EDGE, а также сеть 4G.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы из одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.