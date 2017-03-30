Путин: «Попытки разрушить дипломатические отношения между Россией и США безответственны и ошибочны»

2017-03-30 17:52 | www.apa.az | 4

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, оказывала ли Россия влияние на результаты президентских выборов в США, предложил прочитать ответ по губам.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом сказал Путин на форуме «Арктика - территория диалога».

«Читайте по губам — NO», — заявил он.

Попытки разрушить дипломатические отношения между Россией и США безответственны и ошибочны, отметил Путин. «Мы хотим полностью разорвать дипломатические отношения? Довести ситуацию до 60-х годов, до Карибского кризиса? А дальше что?» — сказал президент, выразив уверенность, что это «не в интересах большинства американского народа».

Россия, подчеркнул Путин, относится к США как к великой державе, с которой хочет наладить партнерские отношения, а «не воевать». Он выразил надежду, что Москве и Вашингтону удастся наладить сотрудничество по вопросам урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине, а также по Арктике и космосу.

Путин также назвал бредом утверждения о «шпионских» встречах посла России в США Сергея Кисляка. «Любая его встреча воспринимается в штыки как какая-то шпионская акция. Ну разве это не бред?» — заметил он, подчеркнув, что общение с политической элитой, бизнесменами и конгрессменами и чиновниками Белого дома — «общемировая дипломатическая практика».

В качестве примера глава государства привел присутствие на форуме посла США в России Джона Теффта. «Он общается со всеми участниками. Может общаться с членами правительства, представителями крупных компаний России. Мы этому не препятствуем, а, наоборот, способствуем, помогаем», — сказал Путин.