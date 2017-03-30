Десятки грузовиков из Азербайджана застряли в Дагестане – ВИДЕО

2017-03-30 17:51 | www.oxu.az | 4

На территории Дагестана застряли десятки большегрузных автомобилей из Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, протестующие в Дагестане дальнобойщики перекрыли все магистрали на территории республики.

Дальнобойщики не пропускают своих коллег из Азербайджана, призывая их присоединиться к протестам против системы «Платон», которая взимает дополнительную плату за проезд большегрузов по территории России.

В итоге движение по территории Дагестана полностью парализовано.

Н.О.