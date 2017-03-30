В БГУ состоялась презентация книги “Абай” (ФОТО)

2017-03-30 17:54 | www.trend.az | 2

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась презентация книги “Абай” - сборника произведений великого казахского поэта, писателя и философа Абая Кунанбаева на азербайджанском языке. Это первая книга этого выдающего деятеля, изданная на азербайджанском языке. Проект реализован Парламентской Ассамблеей тюркоязычных стран, посольством Казахстана в Азербайджане и БГУ. Перевод осуществлен Центром казахского языка, истории и культуры имени Абая Кунанбаева, действующий при БГУ.

В презентации приняли участие руководство и студенты БГУ, профессора и ученые-филологи, тюркологи, абаеведы, представители посольства Казахстана и Общества дружбы "Казахстан-Азербайджан".

Выступивший на мероприятии ректор, академик Абель Магеррамов высоко оценил издание сборника произведений великого казахского просветителя, мыслителя, общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика Абая Кунанбаева. Академик Абель Магеррамов поздравил азербайджанских читателей с появившейся возможностью ознакомиться с творчеством великого казахского поэта на своем родном языке. По словам ректора БГУ, Азербайджан и Казахстан имеют единые корни, культуру и историю, и поэтому в Азербайджане есть большой интерес к изучению казахской литературы. Академик Абель Магеррамов также отметил, что Абай Кунанбаев внес большой вклад в развитие тюркской литературы в целом.

По словам ректора БГУ, основоположником отношений нашей страны с Казахстаном был общенациональный лидер Гейдар Алиев, и эти связи в результате успешной политики президента Ильхама Алиева еще больше укрепились.

На презентации также выступили заведующий кафедрой тюркологии, профессор Рамиз Аскер, профессор Фируза Агаева, доцент Фатима Дурсунова.

Отметим, что Центр им. Абая БГУ, руководимый доцентом Фатимой Дурсуновой, успешно функционирует на протяжении 6 лет и презентуемая книга является очередным доказательством его плодотворной работы.

Центром за последние годы был проведен ряд совместных мероприятий. В частности, в 2015 году в БГУ были проведены международные конференции, посвященные 550-летию Казахского ханства и 170-летию Абая.