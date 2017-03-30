Азербайджан уже построил экономическую политику на развитии ненефтяного сектора - депутат

2017-03-30 17:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан концептуально построил экономическую политику на развитии ненефтяного сектора, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Руфат Гулиев.

По его словам, на республиканском совещании, посвященном вопросам развития хлопководства, Президент Ильхам Алиев обозначил задачи по развитию ненефтяного сектора.

Депутат подчеркнул, что основное внимание в ненефтяном секторе должно быть направлено на экспортоориентированную продукцию, чтобы она под брендом "Made in Azerbaijan" поставлялась за рубеж и приносила стране валюту.

«Сегодня продукция Азербайджана экспортируется в более чем 60 стран мира. Азербайджан уже знают в мире по его национальным брендам, он превратился в надежного партнера. Это значит, что Азербайджан может развивать свою экономику за счет ненефтяного сектора. Развитие ненефтяного сектора является не только экономическим вопросом, это также и социальный вопрос. Развитие этого сектора способствует созданию новых рабочих мест, увеличению занятости людей, улучшается их социальное положение», - сказал депутат.

Как сказал Гулиев, когда-то виноградарство, семеноводство, хлопководство и другие сферы были традиционными в Азербайджане.

«В Азербайджане вновь стало уделяться внимание развитию этих областей, потому что они всегда были прибыльными, тем более, что развитие перечисленных отраслей способствует и развитию перерабатывающей, ткацкой и другой промышленности», - сказал депутат.

В стране, сказал Гулиев, созданы все необходимые условия для развития ненефтяного сектора, малого и среднего предпринимательства. «Предприниматели должны быть активнее, максимально использовать созданные возможности, активнее участвовать в развитии этих сфер», - сказал он.

28 марта в Саатлы состоялось республиканское совещание по вопросам развития хлопководства, в котором принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)