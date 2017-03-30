Türkiye'den Azerbaycan'a inşaat malzemeleri ihracatı yüzde 54 azaldı

2017-03-30 17:57 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan Sektör Raporu’nun mart ayı sonuçlarına göre, Türkiye inşaat malzemeleri sektöründe ihracat 2016 yılında yüzde 10,2 gerileyerek 15,2 milyar dolara indi. Rapora göre, 2016 yılında ABD’ye ihracatımızın yüzde 8,7 gerilemiş olmasına rağmen ABD, 2016 yılında en çok inşaat malzemeleri ihracatı yaptığımız pazar haline geldi. ABD’de inşaat ve konut sektöründeki toparlanma ihracatımızı destekledi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin mart ayı Sektör Raporu’na göre, inşaat malzemeleri ihracatında ilk sırayı ABD’nin almasında yakın pazarlara olan ihracattaki gerileme etkili oldu. Bir önceki yıla göre ihracatında yüzde 29,2’lik gerileme yaşanan Irak ise ikinci sıraya yerleşti. Yakın ve komşu ülkelere ihracat önemli ölçüde gerilerken, İsrail’e ihracat yüzde 16,9 arttı. İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi üç önemli ülkeye yapılan ihracatta da gerileme yaşandı.

Rusya en çok ihracat yapılan ilk 20 pazarın dışına çıktı

Yakın ve komşu ülkelerin içinde yer alan Mısır ve Cezayir’e ihracat düşerken, Fas’a olan ihracat artış gösterdi. Kafkas ve Orta Asya ülkelerinin büyük bölümüne ihracat 2016 yılında da geriledi. Azerbaycan ve Türkmenistan’a ihracatta önemli ölçüde düşüş yaşanırken, Gürcistan’a ihracat yüzde 1,6 yükseldi. İki Balkan ülkesi Romanya ve Bulgaristan’a ihracat artarken, Rusya’da son dönemde görülen ekonomik küçülme ve yılın büyük bölümünde bu ülke ile yaşanan sorunların da etkisiyle Rusya en çok ihracat yapılan ilk 20 pazarın dışına çıktı.

Türkiye İnşaat Malzemeleri İhracatı İlk 20 Pazar (Dolar)

Verilere göre, 2016 yılında Azerbaycan'a yapılan ihracat yüzde 54,1 azalarak 456.134 bin dolar seviyesinden, 206.586 bin dolar seviyesine indi. Böylece Azerbaycan ilk 20 ihracat yapılan ülkeler listesinde 11. yerden 18. yere geriledi.

Yapı ruhsatları arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2016 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 5,5, yüzölçümü yüzde 7,3, değeri yüzde 15,4, daire sayısı yüzde 10,6 oranında arttı. Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 2016 yılında 202,3 milyon metrekare iken; bunun 112,8 milyon metrekaresi konut, 48,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 41,3 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 150,9 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu.

Yapı kullanma izin belgesi arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2016 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 0,3, yüzölçümü yüzde 5,1, değeri yüzde 14,2, daire sayısı yüzde 2,5 oranında arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 2016 yılında 150,3 milyon metrekare iken; bunun 86,1 milyon metrekaresi konut, 36,0 milyon metrekaresi konut dışı ve 28,2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörü güven endeksi 13,0 puan birden yükseldi

İnşaat sektöründe güven endeksi 2016 yılı ikinci yarısında sürekli gerileme göstererek 17,6 puan birden düşmüştü. Güven kaybı daha çok sektörün dışındaki dinamiklerden kaynaklanmıştı. 2017 yılında ise inşaat sektörü güven endeksinde hızlanan bir iyileşme yaşandı. Ocak ayında 6,0 puan ve Şubat ayında 5,9 puan artan güven endeksi Mart ayında ise sıçrama göstererek 13,0 puan birden yükseldi. İnşaat sektörüne yönelik açıklanan destekler güveni artırarak güven son üç aydaki artış ile birlikte son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Konut fiyat artışları, maliyet ve enflasyon artışlarının altında kaldı

2016 yılında yeni konut fiyat artışları yüzde 2,9 olurken, ikinci el konut fiyatları yüzde 9,1 artış gösterdi. Buna karşın konut inşaat maliyetleri 2016 yılı artışı yüzde 7,7 olarak gerçekleşti. 2016 yılında maliyet unsurları içinde işçilik maliyetleri yüzde 10,6, malzeme maliyetleri ise yüzde 6,9 yükseldi. 2016 yılında tüketici enflasyonu ise yüzde 8,5 oldu. Bu çerçevede 2016 yılında yeni konut fiyatlarının artışı hem konut inşaat maliyetlerindeki artışın hem de enflasyondaki artışın altında kaldı. Konut sektöründe 2016 yılında konut fiyatlarında balon etkisi yaratacak bir gelişme yaşanmadı ve tam tersine fiyatlarda düzeltme ortaya çıktı.

Ocak’ta inşaat malzemelerinde ihracat arttı, ithalat geriledi

İnşaat malzemeleri ihracatında 2017 yılı Ocak ayında 2014 yılı Eylül ayından bu yana ilk kez aylık artış gerçekleşti. Ocak ayı ihracatı 2017 yılı için sahip olunan ihracat artışı beklentilerini destekledi ve ocak ayında ihracat geçen yılın ocak ayına göre yüzde 12,2 artarak 1.225 milyon dolar oldu.

İnşaat malzemeleri ithalatı geçen yılın eylül ayından itibaren başlayan bir gerileme eğilimine girmişti. Yeni yılın ilk ayında gerileme hızlanarak devam etti. Artan döviz kurları da ithalatı önemli ölçüde sınırladı ve 2017 Ocak ayında ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,0 gerileyerek 601 milyon dolara düştü. 2017 Ocak ayında 2009 yılından bu yana en düşük aylık ithalat gerçekleşti.

ABD’de inşaat harcamaları yüksek seviyesini koruyor

ABD’de konut ve konut dışı inşaat harcamaları 2016 yılının tamamında kademeli artışını sürdürmüş ve yılı 1,19 trilyon dolar seviyesinden kapatmıştı. 2017 yılı Ocak ayında da yüksek inşaat harcamaları devam etti. Ocak ayında yıllık konut inşaat harcamaları 481,9 milyar dolar ve konut dışı yıllık inşaat harcamaları 698,4 milyar dolar ile oldukça yüksek seviyelerde gerçekleşti.

Avrupa inşaat harcamaları 2017’ye küçülerek başladı

Euro bölgesinde 2017 yılı Ocak ayında inşaat harcamaları yüzde 6,2 küçüldü. Ocak ayında konut inşat harcamaları yüzde 5,9 küçülürken, konut dışı bina harcamaları yüzde 8,2 daraldı. Küçülmeler bir önceki yılın ocak ayına göre hesaplandı. Euro bölgesi inşaat sektörü yeni yıla olumsuz bir başlangıç yaptı.