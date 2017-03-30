«Азеравтойол» о трещинах на Сальянской дороге

2017-03-30 18:10 | www.oxu.az | 4

ОАО «Азеравтойол» сделало заявление относительно трещин на Сальянском шоссе вблизи торгового центра «Садарак».

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы структуры Анар Наджафли сообщил Trend, что на территории некоторое время назад уже появлялись трещины, и данный участок был восстановлен:

«На этом участке имеется труба для отвода грунтовых вод. Может быть, в трубе произошла утечка и из-за этого образовались трещины. Но эти трещины вообще не мешают движению автомобилей. Глубина трещин в асфальтовом покрытии составила 8-10 см».

А.Наджафли заявил, что сотрудники «Азеравтойол» уже осмотрели территорию:

«В настоящее время туда привозят технику для устранения последствий трещин. За короткое время дорога будет восстановлена».

A.M.

