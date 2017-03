Представлена автоматизированная фотокабинка 21 века (ВИДЕО)

2017-03-30 18:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Модная фотография – это жанр, посвященный показу модной одежды и аксессуаров. Процесс создания таких фотографий, мягко выражаясь, отнимает очень много времени. Постоянная регулировка ракурса и света может длиться целую вечность, не учитывая форматирования фотографий. Впрочем, компания StyleShoots решила эту задачу. Она запускает в производство автоматизированную фотостудию, которая в принципе устраняет необходимость съемочной команды. Аппарат использует сенсор удаленности, осветительное оборудование и камеру, чтобы снимать фото и видео, следуя простым инструкциям на айпаде. Фотографу нужно лишь выбрать необходимый конечный результат, пока модели позируют.

Live автоматически делает фотографии в форматах, которые подойдут и онлайн-магазинам и социальным сетям. И нет, вам не придется фотографироваться на фоне голой стены. Вы сможете сделать оформление пола и стен в своем вкусе, и реквизит также приветствуются.

Об этом и многом другом - в передаче Заура Алиева о технологических новинках Texno Park на Lider TV. Передача выходит в эфир в 18:00 по воскресеньям. Повтор - во вторник, в 21:00 на Lider TV. Спутниковое телевидение Lider TV можно смотреть на следующих частотах: Azerspace 1 46° в.д. Частота, мГц - 11135, поляризация - H, скорость потока (SR) - 27500, FEC - 5/6.

Страница на Facebook https://www.facebook.com/AZTexnoPark/

Информационная поддержка - Trend, Day.az, Milli.az.