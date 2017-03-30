Советник председателя Правления МБА: «По поручению Джахангира Гаджиева компании контролировал Дуньямин Халилов»

2017-03-30 18:15 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и других, обвиняемых в невозвращении кредита, взятого в ОАО «Azərbaycan Beynəlxalq Bank».

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева свидетели дали показания.

В своих показаниях свидетель Низами Гамидов сказал, что работает механиком в компании «Intertekstil». Он сказал, что по поручению руководства компании взял на свое имя кредит 200 тысяч манатов. Н.Гамидов отметил, что этот кредит получил другой человек.

Свидетель Акиф Алиев сказал, что является членом правления МБА. По его словам, когда он был председателем кредитного комитета банка, руководство дало «добро» на выдачу кредита Дуньямину Халилову: «Указание дал непосредственно Джахангир Гаджиев. После согласования с ним Дуньямину Халилову выдали кредит».

Затем свидетельские показания дал советник председателя правления МБА Эмин Мустафаев. Он отметил, что по указанию Джахангира Гаджиева подписывал документы о выдаче кредитов. Он отметил, что хотя кредиты были оформлены на имя физических лиц, деньги выдавались не им: «Это было нарушением закона. Но мы должны были исполнить поручение Джахангира Гаджиева. По его указанию деятельность компаний контролировал Дуньямин Халилов».

Затем показания дал бывший начальник центрального филиала «Beynəlxalq Bank» Ильгар Абдуллаев, задержанный вместе с Д.Гаджиевым, однако затем условно-досрочно освобожденный. По его словам, он дал указание о выдаче кредита сотрудникам компании «İntertekstil»: «Нескольким лицам был выдан кредит на 200 тысяч манатов. Эти кредиты были направлены на погашение неуплаченных долгов».

В качестве свидетеля показания дал Анар Султанов. Он отметил, что как начальник филиала он мог распорядиться о выдаче кредита на сумму не более 5 тысяч манатов. По его словам, кредиты на более крупную сумму выдавались по вердикту Кредитного комитета.

Судебный процесс будет продолжен 6 апреля.

Напомним, с лета 2015 года начался процесс ареста лиц, взявших кредиты в МБА. В связи с этим были задержаны несколько бизнесменов. Владелец Globus Plaza Дуньямин Халилов также обвиняется в мошенничестве. Он был задержан в феврале прошлого года в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Решением Наримановского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Д.Халилову было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР.

Другими обвиняемыми являются Фархад Ахмедов, Сейфулла Сейфуллаев, Шакир Мусаев, Руслан Исмаилов, Мансур Зейналов и Рауф Алиев. В их отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста. В общей сложности они обвиняются в присвоении 50 миллионов манатов.