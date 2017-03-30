Дома в Джалилабадском районе оказались под угрозой обрушения

2017-03-30 18:20 | www.oxu.az | 4

В Джалилабадском районе образовались новые оползневые зоны.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, новые оползневые зоны образовались в селах Чинар, Союгбулаг и Албалан Джалилабадского района.

По его словам, из-за того, что оползень в селе Чинар в своей активной фазе двигался вдоль склона, 4 жилых дома в нижней части склона подвергаются опасности.

Начальник экспедиции сообщил, что во время оползня в селе Союгбулаг один жилой дом пришел в аварийное состояние.

«А в селе Албалан, на 12 километре автомобильной дороги Джалилабад-Саатлы произошло сползание и проседание земли», - добавил он.

А.Гаралов отметил, в тоже время произошло затопление в селах Муган и Гаразенджир Джалилабадского района, в результате подвалы домов села затоплены.

A.M.

