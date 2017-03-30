Более 50 стран будут участвовать в Исламских играх солидарности в Баку - министр (ФОТО)

2017-03-30 18:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - При участии более 50 стран, представляющих четыре континента, предстоящие Исламской игры солидарности – это отличная возможность для азербайджанского народа стать частью крупного международного спортивного мероприятия. Об этом сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов на встрече с членами Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), проведенной при поддержке компании PwC Azerbaijan.

Министр рассказал о предстоящих крупных спортивных мероприятиях в Азербайджане - IV Исламских играх солидарности и очередном этапе Гран-при Формулы 1. Рагимов подчеркнул, что в предстоящих Исламских играх в 20 спортивных дисциплинах примут участие более пяти тысяч спортсменов, в общей сложности будут задействованы 16 спортивных арен. По его словам, Деревня атлетов, отвечающая всем международным стандартам, также готова принять спортсменов.

«Я убежден, что мы станем свидетелями грандиозного спортивного события. Азербайджан, как страна, которая на высшем уровне провела ряд крупнейших международных спортивных событий, включая первые Европейские игры и этап Гран-при Формулы 1, в очередной раз продемонстрирует непревзойденный уровень профессионализма при проведении IV Исламских игр солидарности», - сказал Рагимов.

Министр упомянул, что по решению Исполнительного комитета Европейского союза гимнастики, в 2018 году Азербайджан также примет чемпионат Европы по прыжкам на батуте.

В ходе мероприятия исполнительный директор AmCham Натаван Мамедова рассказала о последних и предстоящих событиях, а также объявила о назначении новых председателей комитета по налогам и таможне и комитета по туризму и гостиничной индустрии.

В рамках встречи руководитель PwC в Центральной и Восточной Европе Ольга Григье выступила с докладом о глобальной экономической ситуации в Европе и Азербайджане.

AmCham в Азербайджане – это ведущая бизнес-ассоциация, поддерживающая и продвигающая интересы бизнеса в Азербайджане. Будучи одной из самых широких и влиятельных организаций в стране, AmCham предоставляет самые широкие возможности бизнес-общения. Цель данной организации – это продвижение интересов членов AmCham, работа над улучшением бизнес-среды в Азербайджане и предоставление услуг членам AmCham. Основанная в 1996 году, AmCham состоит из более 250 членов и партнеров в каждом секторе экономики Азербайджана. Она представляет 80 процентов всех иностранных, а также значительную часть местных инвестиций в Азербайджане. Благодаря отраслевым комитетам, члены AmCham могут обмениваться информацией, поднимать вопросы, представляющие общий интерес, и предлагать возможные решения представителям государственных структур.