Азербайджан сократил импорт стройматериалов из Турции более чем наполовину

2017-03-30 18:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В 2016 году Азербайджан импортировал турецких строительных материалов на сумму 209,586 миллиона долларов, что на 54,05 процента меньше по сравнению с показателем 2015 года, говорится в отчете Союза промышленников строительных материалов Турции.

Для сравнения: в 2015 году объем импорта стройматериалов составил 456,134 миллиона долларов. В результате снижения импорта Азербайджан переместился с 11 на 18 место в списке ведущих импортеров строительных материалов из Турции.

Первые три места среди крупных импортеров турецких стройматериалов занимают США, Ирак и Великобритания, которые поставили этой продукции на сумму 1,277 миллиарда, 1,123 миллиарда и 930 миллионов долларов соответственно.

В 2016 году Турция экспортировала строительных материалов в общей сложности на сумму 15,234 миллиарда долларов, что на 10,2 процента меньше аналогичного показателя годом ранее. Для сравнения: в 2015 году Турция экспортировала этой продукции на сумму 16,972 миллиарда долларов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, по итогам прошлого года Турция стала главным вешнеторговым партнером Азербайджана. Товарооборот с Турцией по итогам 2016 года составил 2,3 миллиарда долларов (с удельным весом в 13,09 процента от общего объема товарооборота). При этом на азербайджанский экспорт приходится 1,13 миллиарда долларов, соответственно на импорт - 1,18 миллиарда долларов.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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