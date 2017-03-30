Московский суд оставил в силе решение об аресте Навального

2017-03-30 18:30 | www.oxu.az | 4

Московский городской суд оставил под стражей оппозиционера Алексея Навального, сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что решение будет обжаловано.

Ранее Михайлова, подавшая жалобу на арест Навального, настаивала, что задержание и суд над ним были проведены с многочисленными нарушениями.

Навальный был задержан 26 марта на антикоррупционном шествии в центре Москвы. 27 марта Тверской районный суд арестовал его на 15 суток за неповиновение полицейскому.