В Азербайджане выделено 2 миллиона манатов на строительство цеха по производству протезов

2017-03-30 18:32 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению высокотехнологичными реабилитационными средствами лиц, ставших инвалидами защищая территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй страны.

Как сообщает АПА, для создания цеха по производству высокотехнологичных протезов в Центре протезирования, ортопедии и реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения из резервного фонда президента выделено 2 миллиона манатов.