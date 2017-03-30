На встрече с Тиллерсоном Чавушоглу высказал критику в адрес США

2017-03-30 18:38 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на турецкие СМИ, после встречи была проведена пресс-конференция.

М.Чавушоглу сказал, что связи между Турцией и США должны быть более крепкими. Отметив, что на встрече были обсуждены отношения между двумя странами, борьба с терроризмом, проблемы в Сирии, Ираке и регионе, министр иностранных дел Турции подчеркнул, что завтра на заседании НАТО они обсудят с другими союзниками те же вопросы.

М.Чавушоглу отметил, что прежняя Администрация США оказывала поддержку и сотрудничала с сирийским крылом РКК - PYD/YPG, что отрицательно сказывалось на отношениях между двумя странами: «Поддержка террористической организации, которая выбрала нас в качестве мишени, разочаровала нас и оказала отрицательное влияние на отношение турецкого народа к США. На встрече я довел до сведения Рекса Тиллерсона эти мысли. Мы можем вести совместную борьбу с террористической организацией ИГ. Если столько стран не могут справиться с этой террористической организацией, тогда нам следует критиковать самих себя. Нам следует задуматься, нуждаемся ли мы для этого в других террористических организациях.

М.Чавушоглу заявил, что на встрече также обсуждалась попытка военного переворота и вопрос экстрадиции в Турцию лидера террористической организации FETÖ Фетуллаха Гюлена: «В связи с этим мы предоставили США все имеющиеся у нас документы. Новая информация по этим вопросам также доведена до сведения Министерства юстиции США. Мы хотим, чтобы Фетуллах Гюлен как минимум был временно задержан. Нам необходимо вновь наладить американо-турецкие отношения. Президент Турции говорил об этом президенту США Дональду Трампу. Если взглянуть на проблемы в ЕС, то на сегодняшний день существует еще большая необходимость в турецко-американской дружбе».

Министр иностранных дел Турции также прокомментировал арест в США заместителя руководителя «Halkbank» Мехмета Хакана и подчеркнул, что это носит политический характер: «Если взглянуть на историю дела, то увидим, что дело возбудил бывший прокурор США Бхарара. Мы думаем, что этот арест вкупе с арестом Рзы Зарраба политически мотивирован. Если ознакомиться с заявлениями Бхарары, то увидим, что он в социальных медиа выступает против Турции. Мы поддерживаем связь с нашими американскими сторонниками с момента ареста заместителя главы банка. Решение примет суд».

Отметим, когда М.Чавушоглу на пресс-конференции выражал свое мнение в связи с сотрудничеством США с PYD/YPG, от внимания присутствующих не скрылось смущение Р.Тиллерсона.