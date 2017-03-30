Путин прокомментировал антикоррупционные митинги

2017-03-30 18:40 | www.oxu.az | 3

Президент РФ Владимир Путин выступил против использования протестных акций политическими силами для самораскрутки в преддверии выборов, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам», - сказал Путин, выступая на Арктическом форуме.

«Единственно, что я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны», - добавил президент РФ.

Путин также отметил, что в последнее время в России проблема коррупции стала меньше, и люди в стране это видят.

Н.О.