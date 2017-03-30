Минобразования Азербайджана об аттестатах нового образца (Эксклюзив)

2017-03-30 18:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане критерии выдачи выпускникам, получившим полное среднее образование, аттестатов с отличием и аттестатов особого образца будут различаться.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend в четверг сказал заведующий отделом дошкольного и общего образования министерства образования Азербайджана Айдын Ахмедов.

По его словам, выпускникам, окончившим уровень полного среднего образования с золотой или серебряной медалью, будет выдаваться аттестат особого образца, на отлично – аттестат с отличием, в других случаях – обычный аттестат о полном среднем образовании.

«Критерии выдачи выпускникам аттестатов с отличием и аттестатов особого образца отличаются. Выпускникам, получившим оценку «отлично» по всем предметам, участвовавшим в предметных олимпиадах, будет выдаваться аттестат особого образца. Если же выпускник только учился на отлично, но не участвовал в олимпиадах, ему будет выдан аттестат с отличием», - сказал Ахмедов.

По его словам, списки учеников, которые получат аттестаты с отличием и аттестаты особого образца, будут составлены после выпускных экзаменов.

Отметим, что согласно утвержденной Кабинетом министров новой редакции порядка выдачи государственных документов о получении общего образования, аттестаты будут выдаваться выпускникам, получившим как общее среднее, так и полное среднее образование. Выдача новых документов об образовании начнется с конца этого учебного года.

Аттестаты выпускникам, получившим общее среднее и полное среднее образование, будут выдаваться в течение 10 дней после завершения выпускных экзаменов по всей республике.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)