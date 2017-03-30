Лидер турецких курдов объявил голодовку

2017-03-30 18:50 | www.oxu.az | 3

Сопредседатель прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Турции Селахаттин Демирташ, находящийся в заключении в провинции Эдирне на северо-западе страны, объявил о начале голодовки в знак протеста против незаконных действий администрации тюрьмы и плохих условий содержания заключенных, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении также содержится призыв к общественности «проявить чувствительность» по отношению к голодовке и нарушениям прав заключенных.

В ноябре прошлого года турецкие власти арестовали 11 депутатов ДПН, в том числе ее сопредседателей Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг. Их обвиняют в связях с террористической организацией РПК.

Н.О.