В Азербайджане повышается штраф за нарушение правил международных полетов

2017-03-30 18:52 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане повышается штраф за нарушение правил международных полетов.

Передает Oxu.Az со ссылкой на Report в связи с этим предлагается внести изменение в Уголовный кодекс.

Согласно Уголовному кодексу, в настоящее время несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полета или иное нарушение правил международных полетов наказывается штрафом в размере от 500 до 2000 манатов, либо исправительными работами сроком до 2-х лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового либо лишением свободы на срок до одного года.

В проекте изменений размер штрафа предлагается увеличить от 2000 до 4000 манатов.

Проект будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса.