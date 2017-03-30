Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании производства высокотехнологичных средств реабилитации

2017-03-30 19:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению высокотехнологичными средствами реабилитации лиц, ставших инвалидами во время защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана.

В распоряжении говорится, что для создания цеха по изготовлению высокотехнологичных протезов в Протезно-ортопедическом реабилитационном центре министерства труда и социальной защиты населения с целью обеспечения высокотехнологичными средствами реабилитации лиц, ставших инвалидами во время защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента минтруда и социальной защиты населения будут выделены два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, министерству труда и социальной защиты населения – обеспечить использование в 2017 году указанных в распоряжении средств по назначению, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.