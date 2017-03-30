В Азербайджане утвержден План мероприятий по развитию пляжного туризма

2017-03-30 19:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении «Плана мероприятий по развитию пляжного туризма в Азербайджане на 2017-2020 годы».

Распоряжение подписано с целью более рационального использования азербайджанского сектора Каспийского моря в туристических целях.

Координирующим органом по выполнению Плана мероприятий, утвержденного этим распоряжением, определено министерство культуры и туризма.

В Плане мероприятий отражены работы по совершенствованию правовой базы пляжей, созданию и совершенствованию пляжной инфраструктуры, регулированию работы пляжных операторов, меры по безопасности, охране окружающей среды, созданию информационной базы по пляжам и пропаганде пляжного туризма.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.