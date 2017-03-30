Певца Николая Носкова перевели в стационар

2017-03-30 19:24 | www.trend.az | 3

Певец Николай Носков переведен в стационар, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт артиста.

Ранее сообщалось, что состояние певца оценивается как стабильное.

"На основании заключения лечащих врачей Николай Иванович переведён из реанимационного отделения в стационар", - говорится в сообщении на сайте.

Ранее сообщалось, что Носкову предстоит операция по удалению тромба в шейном отделе.

Кроме того, пресс-атташе музыканта Юлия Сажина ранее сообщила, что гастрольный тур Носкова "6:0", который был запланирован на апрель и май, будет отменен.

Николай Носков - советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького".