Россия предложила Дании вместе развивать Северный морской путь

2017-03-30 19:27 | www.trend.az | 2

Россия предложила Дании вместе развивать Северный морской путь, заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, чьи переговоры с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном состоялись на форуме "Арктика - территория диалога", передает РИА Новости.

"У России и Дании очень хорошее сотрудничество именно в Арктике. Здесь есть совпадающие интересы с точки зрения освоения Северного морского пути, потому что это одно из перспективнейших направлений развития глобальной транспортной инфраструктуры", - сказал Иванов журналистам.

Он также отметил, что объем перевозок по Северному морскому пути год из года растет, и будет расти дальше очень радикально в связи с вводом в эксплуатацию порта Сабетта и проекта "Ямал СПГ". При этом к таким проектам проявляет большой интерес датская транспортная компания Maersk, которая успешно работает на российском рынке, подчеркнул спецпредставитель.

"Российско-датские перспективы в сотрудничестве в Арктике, на Северном морском пути и вообще в бизнесе, в хорошем понимании этого слова, без всяких политических наслоений, очень хорошие", — сказал Иванов.

Он также отметил, что планируемый газопровод "Северный поток - 2" затронет в Балтийском море исключительную экономическую зону Дании. "Решение за датскими властями", - добавил Иванов.

"Очень приятно, что несмотря на все известные внешнеполитические проблемы, прежде всего связанные с российско-американскими отношениями, это, слава богу, никак не сказывается на арктическом сотрудничестве", - подчеркнул Иванов на встрече с главой МИД Дании.