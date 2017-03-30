На берегу Каспия будут созданы новые пляжи

2017-03-30 19:46 | www.oxu.az | 1

В азербайджанском секторе Каспия будут созданы новые пляжи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это нашло свое отражение в «Плане мероприятий по развитию пляжного туризма на 2017-2020 годы», утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева.

В Плане мероприятий отражены работы по совершенствованию правовой базы пляжей, созданию и совершенствованию пляжной инфраструктуры, регулированию работы пляжных операторов, меры по безопасности, охране окружающей среды, созданию информационной базы по пляжам и пропаганде пляжного туризма.

С.Б.

