Bakıda rənglər festivalı keçiriləcək

Xəzər dənizinin sahilində rənglər festivalı keçiriləcək.

Bakı ətrafında - “KHAZAR İSLANDS” 1 və 2 iyulda keçiriləcək rənglər festivalı “Festival Color Azerbaijan 2017", TS EVENTS təşkilatçılığı ilə - You Only Live Once, TS və Azsound kompaniyaları ilə birgə keçiriləcək festivalın proqramında rəngli əyləncə proqramı, konkurslar, gece diskotekası və salut yer alacaq.

Təşkilatçılar bildirib: “Əziz, dostlar! Sizi “KHAZAR İSLANDS” da iki unudulmaz gün gözləyir -

Festival Color Azerbaijan 2017. Rəngli tozlar, minlərlə xoşbəxt üz. Festivala sizinlə birgə hazırlaşacağıq”.

Festivalın proqramı:

OPEN DOOR - (qapıların açılışı) - 11:00

WATER FIGHT - 14:00

COLORFEST - (rəng festivalı) - 17:00

AFTER PARTY - (diskoteka) - 21:00

FIREWORK - (salut) - 23:00

COMEDY NİGHT (BEAR HUMOR) - 00:00

BOİLER ROOM - (gecə klubu) - 01:00

CİNEMA - (kino) - 03:00

Biletlərin satışı (STAND UP, STANDART, VİP) 5 apreldən başlayacaq.Biletləri GANJA BİSTRO və BOUTON FLOWERS BOUTIQUE - dən əldə edə bilərsiniz.

Dress Code - ağ

Əlavə məlumat üçün: +994(50) 7445557, +994(77) 7445557

