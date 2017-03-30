На одной из столичных улиц ограничат автодвижение – КАРТА
2017-03-30 20:03 | www.oxu.az | 1
В рамках реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг комплекса мечети «Тезепир» и площади Физули на территории Ясамальского района Баку, с 31 марта будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Мирзаги Алиева и Муртузы Мухтарова.
Как сообщили Oxu.Az пресс-службе ОАО «Азеравтойол», ограничения движения транспорта будут в силе до завершения проводимой на территории реконструкции дорожной инфраструктуры:
«Заранее приносим гражданам извинения за возможные неудобства и просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам».