На одной из столичных улиц ограничат автодвижение – КАРТА

2017-03-30 20:03 | www.oxu.az | 1

В рамках реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг комплекса мечети «Тезепир» и площади Физули на территории Ясамальского района Баку, с 31 марта будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Мирзаги Алиева и Муртузы Мухтарова.

Как сообщили Oxu.Az пресс-службе ОАО «Азеравтойол», ограничения движения транспорта будут в силе до завершения проводимой на территории реконструкции дорожной инфраструктуры:

«Заранее приносим гражданам извинения за возможные неудобства и просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам».

С.Б.

