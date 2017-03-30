Террористам не будет покоя в Турции - Эрдоган

2017-03-30 20:17 | www.trend.az | 4

Турция – государство каждого из 80 миллионов его граждан, а силы, пытающиеся противостоять диалогу, направленному на решение проблем страны, обречены на уничтожение, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в юго-восточной провинции Мардин, передает в четверг агентство Анадолу.

По словам главы Турецкого государства, наглядным примером тому является участь террористов PПK, которые пытались противостоять силам безопасности Турции.

«Стремясь выполнить заказы извне и нанести Турции максимальный ущерб, террористы, не задумываясь, приносят в жертву этнических курдов. Те, кто пытался использовать политические рычаги для достижения целей террористов, являются пособниками врагов Турции», - сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что силы безопасности страны круглосуточно борются с проявлениями терроризма, чтобы обезопасить страну и жителей региона.

«Отныне в нашей стране нет покоя любому террористу, к какой бы организации он ни принадлежал. Либо они свернут с ошибочного пути и сложат оружие, либо покинут земли Турции. В противном случае армия, полиция и жандармерия выявят и уничтожат их», - сказал Эрдоган.