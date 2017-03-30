Бои в Чечне, есть убитые

2017-03-30 20:19 | www.oxu.az | 4

В Чечне в ходе оперативно-разыскных мероприятий уничтожили двух вооруженных боевиков.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 30 марта, сообщил «Интерфакс» источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа.

По его словам, они были замечены в лесистой местности в горах Урус-Мартановского района. На требование силовиков сложить оружие и выйти на открытую местность боевики ответили огнем и в ходе перестрелки были уничтожены.

Принимаются меры по установлению их личностей. Прочесывается местность.

Никто из участников операции не пострадал, добавил источник.

C.Б.

