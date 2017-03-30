«Габала» одержала победу над «Интером» – ВИДЕО

2017-03-30 20:41 | www.oxu.az | 5

Состоялся матч в рамках первых игр полуфинала кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, «Интер» принял в столице «Габалу».

На встрече счет был открыт гостевой командой на 15-й минуте матча. Хорватский футболист Даниэль Суботич превратил пенальти в гол. Однако, спустя 3 минуты, ударом Адриана Скарлатаке владельцы поля сравняли счет.

На 48-й минуте матча представители «Габалы» вновь прошли вперед. Даниэль Суботич забил очередной гол. Точку в этой встрече поставил Филип Озобич. Футболист гостевой команды отличился пенальти.

Отметим, что ответный матч между указанными командами пройдет 5 апреля этого года в Габале.

С.Б.

