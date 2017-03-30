Экономическое развитие Азербайджана увеличивает потребность в квалифицированных кадрах - депутат

2017-03-30 20:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вопрос профессиональной подготовки является одним из важных направлений, и в связи с этим утверждена государственная программа. Об этом Trend в четверг сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев.

По его словам, уже подготовлены новые программы в связи с профессиональным образованием.

"На прошедшем в Саатлы республиканском совещании по вопросам развития хлопководства Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул важность особого внимания к профессиональной подготовке и указал конкретные сферы. Президент отметил потребность в квалифицированных специалистах в сельскохозяйственной, промышленной сферах, в том числе в сфере виноградарства. Таких специалистов готовят в профессиональных училищах и средних специальных учебных заведениях", - сказал депутат.

По его словам, экономическое развитие в Азербайджане увеличивает потребность в квалифицированных кадрах на местах.

"Создаются новые производственные участки, открываются рабочие места. Естественно, это требует больше умелых, получивших определенные профессиональные знания кадров, которых готовят в специальных профучилищах", - сказал Алиев.

Депутат сказал, что для правильной организации профессионального образования необходимо изучить потребность в квалифицированных кадрах на местах, и в связи с этим должен быть составлен конкретный план.

28 марта в Саатлы состоялось республиканское совещание по вопросам развития хлопководства, в котором принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)