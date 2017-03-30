Трамп раскритиковал консерваторов-республиканцев

2017-03-30 21:27 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике консерваторов-республиканцев из Конгресса, не поддержавших его во время голосования по Obamacare.

Как передает Oxu.Az, cоответствующую запись он разместил в своем микроблоге.

The Freedom Caucus will hurt the entire Republican agenda if they don't get on the team, & fast. We must fight them, & Dems, in 2018! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 марта 2017 г.

Гнев Трампа вызвало поведение группы конгрессменов, известных как Freedom Caucus. Президент пригрозил, что в том случае, если они не прекратят ставить ему палки в колеса, он лишит их кресел на следующих парламентских выборах.

«Freedom Caucus нанесут вред всему делу республиканцев, если они как можно быстрее не начнут работать в общей команде. В 2018 году нам придется драться и против них, и против демократов», — написал Трамп.

В ответ член Freedom Caucus, конгрессмен от Мичигана Джастин Эмэш, сравнил действия Трампа с поступками пятиклассника и предупредил его о том, что группа не намерена идти на компромисс, а также посоветовал не пытаться запугивать политических противников.

Представители Республиканской партии США отозвали законопроект об отмене Obamacare 24 марта. По словам Трампа, причиной стала нехватка голосов.

Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году при 44-м президенте США Бараке Обаме и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себе медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла. Республиканцы не раз заявляли, что Obamacare слишком дорого обходится бюджету. Отмена этого проекта была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.

C.Б.

