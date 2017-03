Трамп раскритиковал консерваторов-республиканцев

2017-03-30 21:27 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике консерваторов-республиканцев из Конгресса, не поддержавших его во время голосования по Obamacare.

Как передает Oxu.Az, cоответствующую запись он разместил в своем микроблоге.

The Freedom Caucus will hurt the entire Republican agenda if they don't get on the team, & fast. We must fight them, & Dems, in 2018!