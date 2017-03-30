Директор ФБР признался в наличии у него Instagram

2017-03-30 21:31 | www.trend.az | 3

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми признался, что у него есть страничка в популярной социальной сети Instagram с девятью подписчиками. С таким заявлением он выступил в среду в Альянсе разведки и национальной безопасности, передает ТАСС.

"Я очень беспокоюсь за приватность. У меня есть аккаунт в Instagram с девятью подписчиками - никто не пройдет!" - сказал он. Однако после этого он озадачил присутствовавших, заявив, что "не хочет, чтобы кто-либо смотрел его фотографии".

К настоящему моменту у аккаунта Коми в социальной сети уже 60 подписчиков, однако ни одной фотографии в Instagram, интерфейс которого представляет собой ленту изображений с комментариями, он пока так и не разместил.

Приложение Instagram было запущено 6 октября 2010 года и изначально предназначалось лишь для смартфонов от Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же компания Facebook купила Instagram за $1 млрд. В июне число пользователей сервиса превысило отметку в 500 млн человек.