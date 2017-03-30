Чавушоглу: "Анкара ожидает от Вашингтона временного ареста Фетхуллаха Гюлена"

2017-03-30 21:43 | www.apa.az | 2

Анкара ожидает от Вашингтона временного ареста оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который находится в Анкаре с визитом.

"Мы обсудили выдачу главы FETO (организации Гюлена), передали свои запросы. Ждем конкретных шагов в этом направлении. Ждем, чтобы он был временно арестован – этот запрос мы также передали американской стороне", — сказал турецкий министр.