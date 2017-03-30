Школьный психолог покончил с собой после насилия над ученицей

2017-03-30 21:59 | www.oxu.az | 4

В Казани возбудили уголовное дело после совершения 29-летним психологом одной из школ развратных действий в отношении 10-летней ученицы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в четверг, 30 марта, на сайте управления Следственного комитета по Республике Татарстан.

По информации регионального ведомства, девочка 27 марта рассказала родителям о произошедшем в школе почти месяц назад — 2 марта. Они сразу обратились в полицию.

В ночь на 28 марта было обнаружено тело заподозренного в насилии психолога с признаками падения с высоты. По факту суицида начали доследственную проверку.

C.Б.

