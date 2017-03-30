В адрес Мехрибан Алиевой продолжают поступать поздравления по случаю назначения Первым вице-президентом Азербайджана

2017-03-30 22:04 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - По случаю назначения госпожи Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана продолжают поступать поздравления от официальных государственных лиц ряда стран, общественно-политических деятелей, руководителей международных организаций, государственных, научных и образовательных учреждений, представителей дипломатического корпуса.

Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву поздравили Первый вице-президент Исламской Республики Иран Эсхаг Джахангири, государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова, заместитель премьер-министра Малайзии Ахмад Захид Хамиди, мэр города Канны Французской Республики Давид Лиснар, руководитель Автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова Ирина Влах, сопредседатель совместной экономической комиссии между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой Махмуд Ваези, генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин, президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, бывший генеральный секретарь ЮНЕСКО Коиширо Мацуура, почетный консул Азербайджанской Республики в итальянском городе Катания Доменико Коко.

Госпожу Мехрибан Алиеву с назначением Первым вице-президентом поздравили министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов, начальник Государственной морской администрации Гудрат Гурбанов, председатель Национального совета телевидения и радио Нушираван Магеррамли, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Аббас Алескеров, председатель Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов, начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, генерал-лейтенант Арзу Рагимов, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, председатель Аудиторской палаты Вахид Новрузов, председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов, директор Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев, председатель Верховного суда Рамиз Рзаев, депутат Милли Меджлиса Агия Нахчыванлы.

В адрес госпожи Мехрибан Алиевой продолжают поступать поздравления по случаю назначения Первым вице-президентом Азербайджана.