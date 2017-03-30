Немецкие военные создадут киберкомандование

2017-03-30 22:16 | www.oxu.az | 5

В Германии в начале апреля появится Кибернетическое и информационное командование.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

Новая структура будет располагаться в Бонне. Ее изначальная численность — 260 человек, но к июлю планируется довести ее до 13,5 тысячи человек, включив в состав стратегическую военную разведку и центры связи. К 2021 году число сотрудников службы достигнет 14,5 тысячи человек, 1,5 тысячи мест зарезервированы для гражданских контрактников.

Как отмечает агентство, структура создается во исполнение решений НАТО и канцлера Ангелы Меркель, назвавшей защиту Германии от кибератак одним из главных приоритетов. В качестве главного противника рассматривается Россия, которая, как полагают в Берлине, пытается при помощи пропаганды и дезинформации дестабилизировать немецкое общество.

C.Б.

