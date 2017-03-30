Медведев министру: Будильник себе поставьте в разные места – ВИДЕО

2017-03-30 22:28 | www.oxu.az | 4

Премьер-министр Росии Дмитрий Медведев посоветовал министру сельского хозяйства Александру Ткачеву «поставить будильник в разные места».

Как передает Oxu.Az, главу кабмина рассердило опоздание Ткачева на очередное заседание кабинета министров.

«Кто не участвует в Арктическом форуме – большой арктический привет!», — начал премьер издалека, — «Но это на значит, что на заседание правительства надо опаздывать. Александр Николаевич! Мы вас ждали. Я вчера из Арктики вернулся поздно, но сегодня не опоздал. А вы – опоздали. Будильник себе поставьте в разные места!»

C.Б.

