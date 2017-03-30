Кыргызский портал распространил статью профессора Али Гасанова о геноциде 31 марта

2017-03-30 22:36 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Кыргызский портал goldenbridgenews.com распространил статью помощника Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, доктора исторических наук, профессора Али Гасанова «Геноцид 31 марта является самой кровавой страницей политики этнической чистки, проведенной Арменией против азербайджанцев» на русском языке.

В статье подробно говорится о переселении армян на азербайджанские земли, проводимой армянами политике этнической чистки и геноцида против азербайджанцев в начале ХХ века, территориальных притязаниях и военной агрессии Армении против Азербайджана в конце столетия. На основании источников анализируется то, что в результате агрессивной политики армянских националистов азербайджанцы в ХХ столетии четырежды – в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1993 годах подверглись геноциду и этнической чистке, исследуется убийство десятков тысяч азербайджанцев в результате продолжения геноцидов, совершенных армянами в 1918-1920 годах в Баку, Губе, Шамахе, Шуше, на территории Иреванской губернии, в Зангезуре, Нахчыване, Шаруре, Ордубаде, Карсе и других регионах.

В статье нашли отражение веские факты, связанные с причинами возникновения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, оккупацией армянскими вооруженными силами 20 процентов наших территорий.